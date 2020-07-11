Комаровский рассказал, эффективна ли профилактика COVID-19 антибиотиками

Врач привел пример того, как отрицательно влияют антибиотики, если принимать их для профилактики.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский высказался о влиянии антибиотиков на успех лечения коронавируса, передает zakon.kz.

Специалист напомнил, что антибиотики нужно принимать строго по назначению врача.

Когда мы назначаем антибиотики при вирусной инфекции, мы не можем убить все бактерии в организме, которые потенциально могут вызвать осложнения. Мы убиваем только те бактерии, которые чувствительны к этому антибиотику. Осложнения все равно возникают, из-за бактерий, которые уцелели после приема этого антибиотика. Вы должны понимать, это основы "профилактической антибиотикотерапии", которая при вирусных инфекциях преступна, - заявил Комаровский.

Врач привел пример того, как отрицательно влияют антибиотики, если принимать их для профилактики.

Представьте, в легких живет 3 микроба - пневмококк, стрептококк и стафилокок. Вот у вас вирусная инфекция, и вы решили полечиться на всякий случай антибиотиком, назовем его Ампицилин. Он убьет пневмококк и стрептококк, но не убьет стафилокок. А теперь смотрите: в легких обитали 3 бактерии, они находились в состоянии конкуренции друг с другом. Если пневмококк и стрептококк, из них вы убили, оставшемуся без естественных конкурентов стафилококку легче будет размножаться? Конечно же легче. Поэтому когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а в разы увеличивает количество бактериальных осложнений, - сказал Евгений Комаровский.

По его мнению, врачи иногда идут на поводу у общественного мнения, выписывая антибиотики для профилактики, хотя это может привести к печальным последствиям.

Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики, Врачи занют одно: если не назначить антибиотик при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Ты нам ничего не назначил, из-за тебя воспаление легких", - констатировал доктор.

После профилактики коронавируса антибиотиками многие высокоэффективные антибактериальные препараты перестанут быть эффективными, а на некоторые из них у людей может появиться аллергическая реакция.

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