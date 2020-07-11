Сколько аппаратов ИВЛ планируют выпустить отечественные производители до конца 2020 года

Отмечается, что прогнозируемую потребность в 3 тыс. единиц наши производители закроют его до конца года при расчетной средней производственной мощности в 550 единиц в месяц.

Отечественные производители до конца года смогут произвести около 5 тыс. стационарных и более 2,5 тыс мобильных аппаратов ИВЛ. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-миистр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, передает корреспондент zakon.kz.

"Мы продолжаем работу совместно с министерствами здравоохранения и финансов по организации производства аппаратов ИВЛ. Учитывая прогнозируемую потребность в 3 тыс. единиц наши производители закроют его до конца года при расчетной средней производственной мощности в 550 единиц в месяц. Первые 50 аппаратов уже будут поставлены в этом месяце", — сказал Ержанов.

В случаях возникновения дополнительных потребностей, по его словам, рассматриваются дополнительные мощности ТОО "Оралмедрегион" и ТОО "Казмедприбор".

Это в среднем 386 аппаратов в месяц или 1 930 единиц до конца года. В настоящее время уже доставлены для испытания аппараты из Китая и Турции. В случае успешного завершения испытания, предприятие немедленно приступит к их производству. Соответствующие договоренности с иностранными партнерами по вопросу передачи технологий и комплектующих имеются, — уточнили на брифинге.

Он напомнил, что мобильные аппараты ИВЛ производит АО "Тыныс", который до конца июля поставит 270 мобильных аппаратов ИВЛ.

Таким образом отечественные производители до конца года смогут произвести 4930 стационарных и 2695 мобильных аппаратов ИВЛ. За январь июнь 2020 года отечественными предприятиями произведено лекарственных средств на 58 млрд тенге, масок – более 65 млн штук, перчаток – более 60 млн пар и до 2 млн комплектов защитных костюмов. Переданы регионам и МЗ 410 аппаратов ИВЛ, — заключил Ержанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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