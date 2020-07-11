Женщина устроила погром в супермаркете Нур-Султана
Нарушительница оказала сопротивление.
Фото : кадр из видео11 июля 2020, 12:10
Сотрудниками столичной полиции задержана женщина, устроившая погром в супермаркете, передает zakon.kz.
10 июля в 18.00 часов в полицию поступила информация о том, что в торговом доме в мкр. Самал неизвестная женщина в неадекватном состоянии размахивает ножами, выражается нецензурной бранью в адрес посетителей и работников, круша витрины и разбрасывая продукты питания.
По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции данный факт подтвердился. При задержании, ранее судимая женщина 1990 года рождения, оказала сопротивление полицейским. Она доставлена в Управление полиции, проводится проверка.
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