Школьников Казахстана обеспечат бумажными учебниками вне зависимости от формата обучения

В настоящее время по ряду регионов уже началась их отгрузка с издательств.

Вне зависимости от формата обучения школы и ученики будут обеспечены бумажными учебниками. Также идет работа по их переводу в электронный формат. Об этом сообщил во время zoom-конференции с журналистами министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Учебники давно у нас еще в апреле - мае были заказаны. Вне зависимости от того, какой формат будет, мы должны обеспечить ребенка бумажным вариантом учебника. Даже если это обучение дистанционное, у ребенка должен быть бумажный вариант учебника, это очень важно. В этом году определенные классы, например, 11-ые классы получают новые учебники. Они полностью переходят на обновленные программы, поэтому эти учебники, бумажные, будут закуплены и доставлены, - сказал Аймагамбетов.

По его словам, в настоящее время по ряду регионов уже началась отгрузка с издательств.

Что касается электронного формата - это тоже важно. Мы договорились также с издательствами, что нам необходимо обеспечить возможность и доступность электронных вариантов учебников. Это тот вопрос, над которым и мы, и соответствующие издательства сейчас работают, и мы будем обеспечивать, - подчеркнул глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!