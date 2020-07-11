Аптеки и фармкомпании завышали цены на лекарства в Алматы

Среди медикаментов, на которые завышались цены, Ингавирин, Азитромицин, Зомакс в количестве 500 упаковок на сумму 4,7 млн тенге.

В Алматы за реализацию лекарственных средств по завышенным ценам уличены работники фармацевтических компании и аптек, передает zakon.kz.

Недобросовестные работники фармацевтических компаний и аптек, занимающиеся реализацией лекарственных средств по завышенным ценам на теневом рынке.были выявлены 9 июля.

На данный момент Департамент экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК устанавливает, кто причастен к созданию искусственного дефицита лекарственных средств.

Социальная опасность обусловлена удержанием лекарственных средств на складах до наступления явного дефицита медикаментов. При дефиците согласно рыночным условиям цены растут. Недобросовестные фармацевты в свою очередь не поставляют необходимое количество медикаментов в аптечные сети, а реализуют их на теневом рынке на 30-50 % дороже, - отметили в ведомстве.

Среди медикаментов, на которые завышались цены, Ингавирин, Азитромицин, Зомакс в количестве 500 упаковок на сумму 4,7 млн тенге.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 Уголовного Кодекса (незаконное предпринимательство).

Департамент экономических расследований по городу Алматы информирует что незаконная предпринимательская деятельность преследуется законом, - заключили в пресс-службе КФМ МФ РК

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