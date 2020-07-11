В Наурызбайском районе Алматы ряд домов временно отключат от горячей воды

Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

С 13 июля по 3 августа 2020 года в ряде домов в Наурызбайском районе Алматы отключат горячую воду, передает zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", отключение горячей воды произойдет в ряде жилых и иных зданий, расположенным на территориях микрорайона "Шугыла", ЖК "Премьера", ЖК "Алма сити" в контуре улиц южная сторона Райымбека - севернее пробиваемой Абая - западная сторона улицы Жуалы - восточная сторона Абайских дач.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования котельной "Премьера". Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - рссказали в АлТС.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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