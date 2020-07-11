Токаев заявил о клановых интересах в СК-Фармация

Он поручил изучить коррупционные риски.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев резко высказался об "СК-Фармация" в связи с дефицитом лекарств, передает zakon.kz.

В ходе расширенного заседания правительства Президент задался вопросом об эффективности работы "СК-Фармация".

У меня вопрос по "СК-Фармации" - что это за организация, кто там работает и почему они каждый раз нас подводят? Я уже на протяжении последних 15 лет слышу об этой организации. Все там хотят работать, клановые интересы какие-то вокруг этой организации и так далее. Что вы собираетесь делать? - обратился с вопросом к министру здравоохранения Президент.

Алексей Цой в ответ привел данные о том, что "СК-Фармация" занимается централизованными поставками как для больниц, так и для поликлиник, вся система оцифрована, и это позволило вырасти фармацевтической промышленности на 22%. Однако, Президента такой ответ не устроил.

Это мы знаем все. Но как занимается своей работой компания? Вот вопрос в чем. И у меня поручение Шпекбаеву (председателю Агентства по противодействию коррупции РК - Прим.Ред): надо посмотреть эту организацию с точки зрения коррупционных рисков. Ну в конце концов, надо разобраться, - сказал Токаев.

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