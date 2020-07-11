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Япония присоединилась к лунной программе NASA

Программа NASA по освоению Луны предполагает высадку астронавтов на спутник Земли в 2024 году.

Фото : Pixabay11 июля 2020, 16:11

Власти Японии и Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, передает zakon.kz со ссылкой на Nikkei.

Декларация, в частности, подразумевает участие Японии в создании окололунной станции Gateway и предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

Напомним, в мае NASA представило Соглашения Артемиды - соглашение о принципах освоения Луны.

Весной прошлого года агентство сообщило подготовке программы освоения Луны под названием Artemis.

Она будет состоять из трех этапов: первый - непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В свою очередь, Роскосмос планирует осуществить высадку космонавтов на Луну после 2028 года.


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