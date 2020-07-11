Маск назвал конструктора Королева "одним из лучших"

Основатель космической компании SpaceX позвонил родственникам знаменитого конструктора.

Основатель американский космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что общался с родственникам конструктора Сергея Королев и назвал его "одним из лучших", передает zakon.kz.

Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших. Корольов/Королев, – написал он в Twitter.

Разговор с Маском подтвердил внук Королева Андре.

По его словам, семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.

Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, - рассказал Андрей Королев телеканалу Звезда.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!