Маск назвал конструктора Королева "одним из лучших"
Основатель космической компании SpaceX позвонил родственникам знаменитого конструктора.
Фото : Кадр из видео11 июля 2020, 18:23
Основатель американский космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что общался с родственникам конструктора Сергея Королев и назвал его "одним из лучших", передает zakon.kz.
Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших. Корольов/Королев, – написал он в Twitter.
Разговор с Маском подтвердил внук Королева Андре.
По его словам, семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.
Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, - рассказал Андрей Королев телеканалу Звезда.
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