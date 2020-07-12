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Жалгас Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC

Несмотря на то что у него было 74 очка против 56 и 3 тейкдауна, тогда как у соперника - ни одного.

Фото : Qsport.kz12 июля 2020, 06:36

В Абу-Даби завершился третий поединок турнира UFC 251, в котором казахстанский боец Жалгас Жумагулов встречался с бразильцем Раулиану Пайва. Единогласным решением судей победу присудили бразильцу, сообщает zakon.kz.

Vesti.kz передает, что для Жалгаса это был дебютный бой в крупнейшем промоушне, в то время как его оппонент до этого провел в UFC уже три поединка.

Изначально бразилец вышел с преимуществом по росту и весу, а в третьем раунде он дважды попал Жумагулову в пах ногой, но это признали случайностью. Казахстанец пришел в себя, продолжил бой, но судьи все равно отдали победу Пайве.

Стоит отметить, что соперник Жумагулова лишен 20 процентов гонорара в пользу казахстанца. Такое решение вынесено по итогам взвешивания. На нем Пайва на три фунта превысил лимит наилегчайшей категории.

Турнир UFC 251 проходит на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).


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