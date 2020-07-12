Землетрясение произошло в 260 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

12 июля 2020 года в 06:28 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на северо-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.4.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 41.13° с.ш. 75.46° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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