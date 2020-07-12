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Проводы невесты – в Алматы несмотря на карантин, проводили той

Владельцу заведения придется заплатить крупный штраф. Гостей немедленно отправили домой.

Фото : almaty.tv12 июля 2020, 11:10

В Алматы несмотря на карантин, в одном из ресторанов, отмечали проводы невесты, сообщает zakon.kz.

Ресторан "Райский сад" расположен в ущелье Алмарасан Бостандыкского района, говорится в материале Almaty.tv.

Стоит отметить, что гости, при виде сотрудников мониторинговой группы, стали спешно надевать маски.

Владельцу заведения придется заплатить крупный штраф. Составлены протоколы. Гостей немедленно отправили домой.


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