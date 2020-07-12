Проводы невесты – в Алматы несмотря на карантин, проводили той
Владельцу заведения придется заплатить крупный штраф. Гостей немедленно отправили домой.
Фото : almaty.tv12 июля 2020, 11:10
В Алматы несмотря на карантин, в одном из ресторанов, отмечали проводы невесты, сообщает zakon.kz.
Ресторан "Райский сад" расположен в ущелье Алмарасан Бостандыкского района, говорится в материале Almaty.tv.
Стоит отметить, что гости, при виде сотрудников мониторинговой группы, стали спешно надевать маски.
Владельцу заведения придется заплатить крупный штраф. Составлены протоколы. Гостей немедленно отправили домой.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031550-32dd60cf6561abd111b84e92621e9466
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...