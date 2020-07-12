13 июля в Казахстане объявят минуту молчания в память о жертвах Covid-19

Президент отметил, что, к сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев.

В Казахстане 13 июля - в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12:00 по всей стране будет объявлена минута молчания, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Ерлан Карин.

Глава государства объявил 13 июля днем национального траура.

Он отметил, что, к сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев.

За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших, - сказал президент.

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