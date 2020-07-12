Ушел из жизни экс-депутат Сената Сагындык Есимханов

Он был депутатом Сената Парламента РК с 1999 по 2005 годы.

На 61 году жизни скончался экс-депутат Сената Парламента РК Сагындык Есимханов, сообщает zakon.kz.

Сагындык Ольмесекович Есимханов родился в 1959 году. Окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности инженер-механик в 1981 году.

Трудовую деятельность начал в качестве инженера-технолога завода "Октябрь" города Павлодара. В разные годы работал в партийно-комсомольских органах Павлодарской области, заместителем директора, директором ОАО "Казкоммерц-банк", директором представительства ОАО "Трапко". Также был начальником Павлодарского областного финансового управления.

Он был депутатом Сената Парламента РК с 1999 по 2005 годы. С 2006 по 2007 годы занимал должность советника министра финансов РК. С 2007 по 2008 год был администратором судов Павлодарской области. С 2008 по 2009 годы занимал должность руководителя аппарата акима Актюбинской области. Работал заместителем начальника управления финансов области. Сагындык Есимханов также занимал должность начальника управления координации занятости и социальных программ акимата Павлодарской области.

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