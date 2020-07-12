Акима Алматинской области выписали из больницы
Он отметил работу врачей.
Фото : Facebook12 июля 2020, 17:11
Аким Алматинской области Амандык Баталов был выписан из больницы, передает zakon.kz.
Ранее у главы региона был диагностирован коронавирус.
Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем кто меня поддерживал, в первую очередь моим землякам-жетысусцам, друзьям, родным и близким.
Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!, - написал в Facebook Баталов.
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