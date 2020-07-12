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Путин рассказал о причинах испорченных отношений с Украиной

Он напомнил, что на Украине еще до перехода Крыма произошел государственный переворот.

Фото : пресс-служба Кремля12 июля 2020, 17:37

Испортившиеся отношения с Украиной не связаны с тем, что Крым присоединился к России. Об этом 12 июля заявил президент РФ Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Глава государства выразил уверенность в том, что "эта пена рано или поздно схлынет".

Он напомнил, что на Украине еще до перехода Крыма произошел государственный переворот.

И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот, — отметил Путин.

В конце 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками.

В том же месяце в стране произошла смена власти, возглавлявший тогда Украину Виктор Янукович покинул республику.


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