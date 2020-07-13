С 7 июля в Казахстане погибли 111 человек от коронавируса

Итого в Казахстане зарегистрированы 375 случаев с летальным исходом.

С 7 по 12 июля в Казахстане зарегистрированы 111 случаев с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.

в Акмолинской области – 1:

◾️Мужчина – 1967 года рождения.



в Актюбинской области – 5:

◾️Женщины – 1987, 1956, 1946 годов рождения,

◾️Мужчины – 1936 и 1970 годов рождения.



в Западно-Казахстанской области – 5:

◾️Женщины – 1946, 1937, 1936, 1971 годов рождения,

Мужчина – 1948 года рождения.



в Кызылординской области – 4:

◾️Мужчины – 1958, 1947, 1949 годов рождения,

◾️Женщина – 1947 года рождения.



в Карагандинской области – 37:

◾️Мужчины – 1966, 1943, 1940, 1975, 1960, 1961, 1933, 1956, 1951, 1948, 1952, 1955, 1937, 1940, 1963, 1942, 1950 годов рождения,

◾️Женщины– 1957, 1965, 1957, 1941, 1064, 1956, 1948, 1955, 1942, 1968, 1964, 1961, 1952, 1959, 1952, 1975, 1965, 1951, 1936, 1940 годов рождения.



в Мангистауской области – 4:

◾️Женщины – 1935, 1947, 1961 годов рождения,

◾️Мужчина – 1977 года рождения.



в Туркестанской области – 7:

◾️Мужчины – 1973, 1966, 1944, 1970, 1962 годов рождения,

◾️Женщины – 1956 и 1954 годов рождения.



в Павлодарской области – 1:

◾️Женщина – 1969 года рождения.



в городе Нур-Султан – 18:

◾️Мужчины– 1970, 1958, 1948, 1946, 1955, 1958, 1955, 1945, 1965, 1965, 1942 годов рождения,

◾️Женщины – 1946, 1981, 1936, 1945, 194, 1950, 1950 годов рождения.



в городе Алматы – 24:

◾️Мужчины – 1945, 1938, 1979, 1973, 1945, 1951, 1953, 1955, 1967, 1946, 1956, 1961 годов рождения,

◾️Женщины – 1970, 1972, 1947, 1956, 1954, 1950, 1988, 1965, 1947, 1980, 1979, 1949 годов рождения.

в городе Шымкент – 5:

◾️Мужчины – 1983, 1971, 1961 годов рождения,

◾️Женщины – 1958 и 1962 годов рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению КВИ.

Итого в Казахстане зарегистрированы 375 случаев с летальным исходом.

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