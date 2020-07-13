В Казахстане проходит день траура по умершим от коронавируса

С 11:55 траурную церемонию будут транслировать отечественные телеканалы.

Сегодня в Казахстане День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами коронавируса.

За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших, - сказал президент.

В истории страны общенациональный траур объявлялся восемь раз по различным причинам (в основном, локального техногенного характера).

В соответствии с Конституционным законом РК "О государственных символах" 13 июля 2020 года в 00.01 часов по всей стране на зданиях государственных органов, а также на зданиях дипломатических представительств должны быть приспущены государственные флаги.

В День общенационального траура в средствах массовой информации целесообразно воздержаться от размещения развлекательного контента и придерживаться черно-белой гаммы в оформлении.

С начала пандемии коронавируса в Казазстане от этой болезни скончались 375 человек.

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