За сутки в Казахстане выявили 1646 новых случаев коронавируса

Всего в стране подтверждено 59 899 случаев.

На 12 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них:

- симптомных носителей - 689,

- бессимптомных носителей - 957.

Всего в стране подтверждено 59 899 случаев, из них:

в Атырауской области - 7928(+266),

в городе Алматы - 7591(+231),

в городе Нур-Султан -6688(+123),

в Карагандинской области - 6244(+176),

в городе Шымкент - 4067(+81),

в ЗКО - 3990(+99),

в Алматинской области - 3130(+34),

в ВКО - 3012(+100),

в Туркестанской области - 2230(+10),

в Жамбылской области - 2189(+71),

в Актюбинской области - 2178(+63),

в Мангистауской области - 2049(+107),

в Павлодарской области - 1803(+77),

в Кызылординской области -1784(+54),

в СКО - 1723(+70),

в Акмолинской области - 1688(+35),

в Костанайской области - 1605(+49),

МВК по нераспространению COVID-19

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