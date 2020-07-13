За сутки в Казахстане выявили 1646 новых случаев коронавируса
Всего в стране подтверждено 59 899 случаев.
На 12 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
- симптомных носителей - 689,
- бессимптомных носителей - 957.
Всего в стране подтверждено 59 899 случаев, из них:
в Атырауской области - 7928(+266),
в городе Алматы - 7591(+231),
в городе Нур-Султан -6688(+123),
в Карагандинской области - 6244(+176),
в городе Шымкент - 4067(+81),
в ЗКО - 3990(+99),
в Алматинской области - 3130(+34),
в ВКО - 3012(+100),
в Туркестанской области - 2230(+10),
в Жамбылской области - 2189(+71),
в Актюбинской области - 2178(+63),
в Мангистауской области - 2049(+107),
в Павлодарской области - 1803(+77),
в Кызылординской области -1784(+54),
в СКО - 1723(+70),
в Акмолинской области - 1688(+35),
в Костанайской области - 1605(+49),
МВК по нераспространению COVID-19
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