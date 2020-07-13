ВОЗ направила группу в Китай для расследования происхождения COVID-19

Расследование идет на фоне роста и усиления пандемии как в ряде стран.

Всемирная организация здравоохранения направила экспертов в Китай, для расследования причин пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Главный вопрос, который будет исследовать группа, перескочил ли коронавирус от животного к человеку, и от какого животного это произошло.

Предполагается, что вирус возник на рынке в Ухане, причем вирус передавался от летучих мышей другим млекопитающим и людям.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай сотрудничает с ВОЗ и "взял на себя ведущую роль в приглашении экспертов ВОЗ для проведения расследования".

Расследование идет на фоне роста и усиления пандемии как в ряде стран. Ранее на этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что пандемия все еще ускоряется, и отметил, что общее число случаев заболевания во всем мире за последние шесть недель удвоилось и составило примерно 12 миллионов.

Последняя миссия ВОЗ по борьбе с коронавирусом в Китае состоялась в феврале, после чего руководитель группы канадский врач Брюс Эйлворд высоко оценил усилия Китая по сдерживанию распространения вируса и обмену информацией по мере его распространения. С тех пор более 120 стран призвали провести расследование происхождения вируса, выразив разочарование и озабоченность тем, что Китай утаил информацию в критический момент.

Еще в январе ВОЗ выразила разочарование в связи с очевидным отсутствием прозрачности в Китае, когда правительство ждало неделю, чтобы обнародовать такую информацию, как генетическая карта или геном вируса, после того как он был полностью расшифрован.

Как сообщается, власти Китая также ждало две недели, прежде чем предоставить ВОЗ данные о пациентах и случаях заболевания, когда вирус, возможно, можно было бы замедлить или сдержать.

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