В Алматы мужчина пытался увести за собой 5-летнего мальчика

Мужчина утверждает, что хотел купить ребенку воды.

В Алматы мужчина пытался увести за собой пятилетнего мальчика. Полиция задержала его, начато досудебное расследование по факту покушения на похищение ребенка, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео с мужчиной в белой футболке, который якобы пытался увести за собой маленького мальчика. Сообщается, что это произошло вечером 10 июля. Ребенок согласился сопроводить мужчину в магазин.

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Спасибо соседке, которая увидела этого странного человека и пошла за ним и соседским мальчишкой. Он заметил наблюдательную соседку и попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его. Но соседка окликнула мальчика и он вышел. А мужчина стал оправдываться, что не пытался сделать ничего плохого, - говорится в сообщении.

Родители мальчика написали заявление в полицию по факту покушения на похищение ребенка.

Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района. Задержан гражданин Б., 1961 года рождения, местный житель, который, в свою очередь, утверждает, что хотел купить ребенку воды, - сообщили в полиции Алматы.

Истинные обстоятельства и мотив произошедшего будут установлены в ходе производства.

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