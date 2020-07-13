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В Алматы мужчина пытался увести за собой 5-летнего мальчика

Мужчина утверждает, что хотел купить ребенку воды.

Фото : кадр из видео13 июля 2020, 12:45

В Алматы мужчина пытался увести за собой пятилетнего мальчика. Полиция задержала его, начато досудебное расследование по факту покушения на похищение ребенка, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео с мужчиной в белой футболке, который якобы пытался увести за собой маленького мальчика. Сообщается, что это произошло вечером 10 июля. Ребенок согласился сопроводить мужчину в магазин.
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Спасибо соседке, которая увидела этого странного человека и пошла за ним и соседским мальчишкой. Он заметил наблюдательную соседку и попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его. Но соседка окликнула мальчика и он вышел. А мужчина стал оправдываться, что не пытался сделать ничего плохого, - говорится в сообщении.

Родители мальчика написали заявление в полицию по факту покушения на похищение ребенка.

Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района. Задержан гражданин Б., 1961 года рождения, местный житель, который, в свою очередь, утверждает, что хотел купить ребенку воды, - сообщили в полиции Алматы.

Истинные обстоятельства и мотив произошедшего будут установлены в ходе производства.

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Следите за детьми. Педофила на юго-востоке в Караганде, который неоднократно нападал на детей в подъездах, еще не нашли. ​⠀ На видео - Алматы. Вечером 10 июля мужчина в белой футболке пытался увести за собой пятилетнего мальчика. К сожалению, ребенок не приучен отказываться от прогулок с чужими людьми - он легко согласился сопроводить мужчину в магазин. ​⠀ Спасибо соседке, которая увидела этого странного человека и пошла за ним и соседским мальчишкой. Он заметил наблюдательную соседку и попросил мальчика спрятаться в кустах и подождать его. Но соседка окликнула мальчика и он вышел. А мужчина стал оправдываться, что не пытался сделать ничего плохого. ​⠀ На видео соседка достала телефон из поясной сумки и сфотографировала мужчину. Он тут же отвернулся, чтобы не попасть в объектив, и стал уходить. ​⠀ Родители мальчика написали заявление в полицию по факту покушения на похищение ребенка. Его нашли, но предъявить было нечего - поэтому его только лишь поставили на учет. ​⠀ Присматривайте за детьми. Не всегда рядом с Вашим ребенком может оказаться бдительная соседка. ​⠀ @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy) 12 Июл 2020 в 3:41 PDT


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