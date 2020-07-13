Токаев принял участие в церемонии минуты молчания
Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.
Президент Казахстана принял участие в церемонии минуты молчания в память о жертвах пандемии, сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства 13 июля объявлено днем общенационального траура в Республике Казахстан. В связи с этим с 00:00 по всей стране приспущен Государственный флаг.
Сегодня, в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени города Нур-Султана по всей стране была объявлена минута молчания.
Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии коронавируса. Кроме того, в церемонии приняли участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, Начальник Канцелярии Президента Нурлан Онжанов и Министр здравоохранения Алексей Цой.
Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.
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