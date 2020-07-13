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Токаев принял участие в церемонии минуты молчания

Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.

Фото : Акорда13 июля 2020, 13:03

Президент Казахстана принял участие в церемонии минуты молчания в память о жертвах пандемии, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства 13 июля объявлено днем общенационального траура в Республике Казахстан. В связи с этим с 00:00 по всей стране приспущен Государственный флаг.

Сегодня, в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени города Нур-Султана по всей стране была объявлена минута молчания.

Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии коронавируса. Кроме того, в церемонии приняли участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, Начальник Канцелярии Президента Нурлан Онжанов и Министр здравоохранения Алексей Цой.

Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.


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