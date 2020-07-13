Массовое заражение КВИ детей и сотрудников произошло в Аягозском детском спеццентре

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений.

В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг заразились коронавирусом порядка 40 детей и 22 сотрудника. Об этом сообщила директор центра Шолпан Мукашева, передает zakon.kz.

Она приступила к своим обязанностям совсем недавно – 2 июля 2020 года.

Шолпан Мукашева рассказала, что 28 июня было выявлено 2 факта первых факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра.

Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников учреждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование, - сообщила Шолпан Мукашева в instagram.

По ее словам, предположительно, занос инфекции приходится на докарантинный период.

Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено.

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений, Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет. Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах. Я сама как педиатр, несколько раз в сутки провожу обход, слежу за их условиями пребывания и качеством питания с соблюдением инфекционного контроля, - отметила директор центра.

По ее словам, воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в изоляционном помещении, Дезинфецирующих средств в достаточном количестве.

Межведомственные организации оказывают содействие.

Как стало известно, за ночь сегодня выявлено еще несколько заболевших детей, их число уже превышает 40.

Ранее в СМИ сообщалось, что в течение апреля умерли четверо малолетних воспитанников ЦОССУ. Позже стало известно, что в инфекционное отделение Аягозской центральной районной больницы попали еще 16 воспитанников и двое сотрудников центра с диагнозами корь и кишечная инфекция.

Туда выезжала специальная комиссия для расследования. В начале июля сменился директор центра.

По предварительным результатам, дети поступили в Центральную районную больницу Аягоза в крайне тяжелом состоянии из-за поздней госпитализации: медики ЦОССУ недооценили тяжесть их состояния. Проверка обнажила ряд других серьезных проблем.

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