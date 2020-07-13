Алматинцы не могут найти лекарства: замакима объяснил ситуацию

До сих пор поступают сообщения, звонки, люди ищут стационарные препараты.

Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев прокомментировал многочисленные сообщения от жителей мегаполиса и докторов в социальных сетях о том, что в городе нет лекарств для заболевших коронавирусом и пневмонией, передает zakon.kz.

Из Алматы продолжают поступать сообщения о дефиците лекарств как в аптеках, так и в больницах. В то время власти заявляют, что проблема уже решена.

Пару недель назад в начале июля был ажиотаж несколько дней, пока мы развернули инфраструктуру аптечных сетей и логистики, потому что она не была готова. Были моменты, что на складах имеются лекарства, но чтобы вывести в аптеки, занимается полдня, допустим. Предложили волонтерам, сотрудникам акимата, организовали транспорт, ускоряли процедуру. В течение нескольких дней сняли напряжение, - сказал Туякбаев.

Но до сих пор поступают сообщения, звонки, ищут стационарные препараты. Замакима пояснил, что их запрещено в аптеках продавать.

Кто-то просил с других городов, люди ищут в аптеках, если не находят, снимают блогеры, показывают, как будто дефицит. Основные аптечные лекарства- парацетамол, аспирин, мы за 2 дня сразу же решили. В первый день мы запустили 115 тыс. упаковок. Если за май было продано 50 тыс упаковок, то за день отпустили все эти 115 тыс. упаковок, все было реализовано. Поставки продолжаются, на прошлой неделе поступило более 1 млн упаковок. В достаточном количестве аптечные препараты имеются. Насчет стационарных – да, некоторые с больниц ищут. Но мы предупреждаем главврачей, что не надо просить. На всякий случай родственники заболевших ищут такие препараты. В больницах таких проблем нет, если даже будет, Штаб работает, мы организуем доставку в течение нескольких часов. Мы пытаемся разъяснять, что стационарные препараты, антивирусные нельзя использовать дома, это очень опасно. Немало людей поступает в реанимацию, из-за самолечения стационарными препаратами. Это рискованно. Горздрав начал разъяснения давать, что покупать можно, что нельзя, когда надо обращаться в стационары. Мы разворачиваем новые стационары, будем обеспечивать в достаточном количестве их, - заявил Туякбаев.

Замакима добавил, что в самое ближайшее время через мобильное приложение можно будет найти, в каких объемах есть запасы лекарств. Также действует горячая линия, где можно узнать о наличии лекарств и задать вопросы.

Туякбаев заявил, что создается ажиотаж, люди массово скупают лекарства.

Многие не ожидали, что будет такой всплеск и увеличится распространение коронавируса, это породило ажиотаж, люди начали пачками покупать. Термометры в Алматы мы продавали 100 тыс. штук за год, а сейчас за 3 дня продали 50 тыс. Конечно, организовали дополнительно поставку 70 тыс. штук, где-то 180 тыс. уже на подходе. У нас остаток в аптеках около 6 тыс. термометров. Когда говорят, что до сих пор лекарств нет, это необоснованное заявление. Если 900 тыс. упаковок лекарств отпустили, 1/3 это жаропонижающее, таких объемов ранее никогда не было. Парацетамол запас есть 185 тыс., и с 16 июля до конца месяца поступит 2,2 млн упаковок. И мы заложили в Стабфонд около 3 млн. Не стоит создавать ажиотаж. К сожалению, в соцсетях некоторые хайпуют из-за этого, но по факту давайте разбираться, будем отгружать. Мы всем аптекам сейчас отпускаем, - заключил Туякбаев.

Что касается сообщений от больниц, что им не хватает некоторых лекарств, то замакима сообщил, что такого рода проблемы в течение дня решаются.

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