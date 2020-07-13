Токаев принес соболезнования близким умерших от коронавируса
Выражаю соболезнования родным и близким умерших, написал Президент.
Фото : Twitter Qasym-Jomart Toqayev13 июля 2020, 13:17
Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования близким умерших от коронавируса, передает zakon.kz.
Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание, - написал Президент в Twitter.
В Казахстане от коронавируса умерли 375 человек. Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от вируса. Сегодня в 12:00 по всей стране прошла минута молчания. Президент принял участие в церемонии и почтил память жертв пандемии коронавируса.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031656-d94bccedad245ae2003cafecfbf73726
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...