Выражаю соболезнования родным и близким умерших, написал Президент.

Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования близким умерших от коронавируса, передает zakon.kz.

Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание, - написал Президент в Twitter.

В Казахстане от коронавируса умерли 375 человек. Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от вируса. Сегодня в 12:00 по всей стране прошла минута молчания. Президент принял участие в церемонии и почтил память жертв пандемии коронавируса.

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