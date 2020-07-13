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Токаев принес соболезнования близким умерших от коронавируса

Выражаю соболезнования родным и близким умерших, написал Президент.

Фото : Twitter Qasym-Jomart Toqayev13 июля 2020, 13:17

Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования близким умерших от коронавируса, передает zakon.kz.

Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание, - написал Президент в Twitter.

В Казахстане от коронавируса умерли 375 человек. Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от вируса. Сегодня в 12:00 по всей стране прошла минута молчания. Президент принял участие в церемонии и почтил память жертв пандемии коронавируса.


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