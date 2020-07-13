Почтивших минутой молчания врачей сняли на видео

Их запечатлели на улице в Алматы.

Врачи КазНИИ глазных болезней вышли на улицу и почтили минутой молчания погибших от коронавируса, передает zakon.kz.

В акции участвовали сотрудники, не задействованные в приеме пациентов.

В общенациональный День траура врачи вышли почтить память коллег, которых не стало во время пандемии, погибают и главные врачи, и водители скорой помощи. Беда коснулась многих, нельзя было остаться в стороне. Провели акцию солидарности, хоть борьба с коронавирусом еще не окончена, она все еще продолжается, - сказала представитель КазНИИ глазных болезней.

Медики вышли на улицу к 12 часам дня.

Некоторые прохожие сначала не понимали, что происходит. Но затем они также проходили сквозь живой коридор в тишине, - отметила представитель института.

Инициатором акции стала президент Национальной медицинской Ассоциации Садыкова Айжан Бегайдаровна.

Сегодня, 13 июля, в Казахстане проходит День траура по умершим от коронавируса.

Выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами коронавируса.

В соответствии с Конституционным законом РК "О государственных символах" 13 июля 2020 года в 00.01 часов по всей стране на зданиях государственных органов, а также на зданиях дипломатических представительств должны быть приспущены государственные флаги.

В День общенационального траура в средствах массовой информации целесообразно воздержаться от размещения развлекательного контента и придерживаться черно-белой гаммы в оформлении.

С начала пандемии коронавируса в Казахстане от этой болезни скончались 375 человек.

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