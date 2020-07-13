В Алматы возобновили дезобработку домов
С 17 июня обработка была остановлена в связи с окончанием срока договоров с подрядными организациями.
Фото : Управление жилья13 июля 2020, 15:06
В Алматы с 13 июля возобновлена дезинфекционная обработка домов, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в Управлении жилья акимата города.
По данным ведомства, обработка проводилась в период ЧП по всем многоквартирным жилым домам дважды в неделю, до 17 июня. С этой даты срок договоров на данные работы с предыдущими подрядными организациями истек.
С 13 июля начат новый этап дезобработки.
Чтобы убедиться в проведенных работах, можете уточнить в своем КСК, поскольку все работы принимаются председателем КСК или старшим по дому. Новый этап обработки начат с сегодняшнего дня, - сообщили в Управлении.
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