В Алматы возобновили дезобработку домов

С 17 июня обработка была остановлена в связи с окончанием срока договоров с подрядными организациями.

В Алматы с 13 июля возобновлена дезинфекционная обработка домов, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении жилья акимата города.

По данным ведомства, обработка проводилась в период ЧП по всем многоквартирным жилым домам дважды в неделю, до 17 июня. С этой даты срок договоров на данные работы с предыдущими подрядными организациями истек.

С 13 июля начат новый этап дезобработки.

Чтобы убедиться в проведенных работах, можете уточнить в своем КСК, поскольку все работы принимаются председателем КСК или старшим по дому. Новый этап обработки начат с сегодняшнего дня, - сообщили в Управлении.

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