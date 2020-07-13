Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Алматы возобновили дезобработку домов

С 17 июня обработка была остановлена в связи с окончанием срока договоров с подрядными организациями.

Фото : Управление жилья13 июля 2020, 15:06

В Алматы с 13 июля возобновлена дезинфекционная обработка домов, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении жилья акимата города.

По данным ведомства, обработка проводилась в период ЧП по всем многоквартирным жилым домам дважды в неделю, до 17 июня. С этой даты срок договоров на данные работы с предыдущими подрядными организациями истек.

С 13 июля начат новый этап дезобработки.

Чтобы убедиться в проведенных работах, можете уточнить в своем КСК, поскольку все работы принимаются председателем КСК или старшим по дому. Новый этап обработки начат с сегодняшнего дня, - сообщили в Управлении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты