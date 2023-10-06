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Дезобработку против туберкулеза тайно провели в детском саду Петропавловска

Туберкулез обнаружили у медсестры детского сада в Петропавловске Фото: pixabay
Родители утверждают, что после обработки помещения у некоторых детей началась аллергия, сообщает Zakon.kz.

По словам возмущенных родителей, воспитатели пытались скрыть факт того, что в детском саду работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Администрация провела дезинфекцию во время тихого часа. Но перед этим родителей попросили забрать детей на некоторое время, сообщает телеканал "Алматы".

"Почему, что случилось – никто не объяснил. Было сказано, что просто дезинфекция. О ситуации ничего не было сказано нам. Конечно, я недовольна. Что это за случай? Куда смотрела администрация? Почему этот человек все еще работает", – возмутилась мать воспитанника детского сада Жангуль Абильмажинова.

Всего в дошкольной организации 338 детей. После дезинфекции у некоторых дошколят появилась аллергическая реакция. Это случилось и с сыном Айны Исеновой. Мальчика беспокоит кашель и насморк.

"К вечеру я смотрю сопельки пошли, утром у нас горло. Они проснулись, игрались. Я своего последнего забрала. Шокирована, конечно. Он сейчас покашливает, сказали, что горло чистое и, скорее всего, это следствие этих работ", – рассказала родитель Айна Исенова.

Сообщается, что сотрудница до этого болела пневмонией, но продолжала работать. Провести дезобработку руководство дошкольного учреждения решило, не предупреждая родителей.

"Изначально, когда вопрос стоял о проведении, предлагались выходные дни, на что мне специалисты СЭС ответили: "Нужно проводить своевременно". Инстанция проводила работы по дезобработке помещений детского сада по согласованию с санитарными службами. Я разговаривала сама со специалистом СЭС, предлагала провести дезинфекцию в выходные дни". Заведующая детским садом Мадина Дарбаева

Известно, что медсестра, у которой выявили туберкулез, находится на больничном. Все сотрудники должны будут пройти проверку, а детям, находящимся в контакте, поставят манту. Как сообщили в Центре дезинфекции, препарат, которым проводили работы, относится к четвертой категории и абсолютно безопасен.

Ранее в Управлении образования Северо-Казахстанской области подтвердили информацию о случае заражения туберкулезом у сотрудника детского сада "Балдаурен". В связи с этим, как отметили в ведомстве, для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования.

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