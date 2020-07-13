Почему при коронавирусе может появиться одышка

Поражаются сосуды легких, мелкие капилляры, развивается сгущение крови, гипертромбозы в большом количестве.

На брифинге в СЦК доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Касенова Сауле рассказала, почему у больных коронавирусом возникает дыхательная недостаточность и одышка, передает zakon.kz.

Вирус не просто поражает верхние дыхательные пути. Есть пациенты, у которых коронавирус вызывает только проявления ринита или фарингита, если же он спускается в нижние дыхательные пути, то развивается так называемая пневмония. Хотя на самом деле клиническая картина этого заболевания свидетельствует о том, что это нетипичная пневмония. Поражаются сосуды легких, мелкие капилляры, развивается сгущение крови, гипертромбозы в большом количестве. Поэтому пациенты ощущают это как сильную одышку. У них развивается дыхательная недостаточность, - пояснила эксперт.

Она отметила, что коронавирусная инфекция - это новая болезнь не только для Казахстана, но и для всего мира.

Знания, которые мы получаем, постоянно обновляются. Раньше мы такую болезнь не знали. Те знания, которые мы получаем каждый день - это новые знания. И это же связано с тем, что очень часто меняются клинические протоколы по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. И даже та группа московских врачей, которые приехали в Казахстан на той неделе, они тоже говорят, что их клинические протоколы и рекомендации называются временными. У них готовится восьмая версия этих рекомендаций. Мы многое узнаем об этой болезни: то, что не предполагали, и то что мы сейчас видим у наших пациентов. И в связи с этим меняются подходы к диагностике, тактике лечения и ведения этих пациентов, - пояснила Касенова.

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