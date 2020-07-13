В Атырау прибыли врачи из России
За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем.
Фото : РСК13 июля 2020, 15:52
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял сегодня российских врачей, прибывших из Нур-Султана, объяснил сложившуюся ситуацию и пожелал им успехов в работе, сообщает zakon.kz.
Вы видите нашу ситуацию. В стране, наряду с коронавирусом, нарастает и пневмония. Глава Государства обеспокоенный нашей ситуацией, направил в регион госкомиссию. Совместно предприняли ряд мер. В этом месяце в областной больнице будет открыт инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе подготавливаются дополнительные места. В общей сложности планируем открыть 600 мест. Мы полностью обеспечиваем стационары местами, медикаментами и необходимым оборудованием. Нам очень необходимы врачи для лечения пациентов в открывшихся местах. За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в эту трудное для нас всех время, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
Глава региона также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области РФ.
Все врачи, участвующие в борьбе с пандемией, будут продолжать получать всестороннюю поддержку, - сказал он.
Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа. Напомним, ранее сообщалось, о том, что более 100 молодых специалистов, обучающихся в интернатуре, будут привлечены к работе в Атырау.
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