Церемония минуты молчания прошла в семи местах в Атырау.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов почтил память жертв коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации служба коммуникаций Атырауской области, в связи с Днем Общенационального траура, объявленного в стране, вместе с главой региона, память погибших почтили и другие официальные лица.

Церемония минуты молчания прошла в семи местах в Атырау.

Перед зданиями областного и городского акиматов, Атырауской областной больницы № 2, областного департамента полиции, АГУ им. Халела Досмухамедова, компаний "Тенгизшевройл" и Эмбамунайгаз.

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