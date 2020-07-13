Досмухамбетов почтил память жертв коронавируса
Церемония минуты молчания прошла в семи местах в Атырау.
Фото : РСК13 июля 2020, 15:55
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов почтил память жертв коронавируса, сообщает zakon.kz.
По информации служба коммуникаций Атырауской области, в связи с Днем Общенационального траура, объявленного в стране, вместе с главой региона, память погибших почтили и другие официальные лица.
Церемония минуты молчания прошла в семи местах в Атырау.
Перед зданиями областного и городского акиматов, Атырауской областной больницы № 2, областного департамента полиции, АГУ им. Халела Досмухамедова, компаний "Тенгизшевройл" и Эмбамунайгаз.
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