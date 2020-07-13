Что известно о кандидатах в депутаты Сената Парламента

С 13 июня по 12 июля 2020 года по республике были выдвинуты 94 кандидата.

В ЦИК РК состоялось заседание об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, передает zakon.kz.

13 июля территориальные избирательные комиссии областей, столицы, городов республиканского значения доложили об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан по регионам.

Председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что "всего за период с 13 июня по 12 июля 2020 года по республике были выдвинуты 94 кандидата в депутаты Сената Парламента. Для сравнения, в 2017 году на очередных выборах в Сенат были выдвинуты 89 кандидатов, в 2014 году – 88, в 2011 году – 96".

На один мандат сенатора приходится в среднем более 5 претендентов.

В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области – 9 человек, Нур-Султане – 8, Алматы – 7. Наименьшее – 4 претендента в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Шымкенте.

Число воспользовавшихся правом на самовыдвижение – 82 кандидата или 87% (для сравнения, в 2017 году – 92,1%, в 2014 году – 82,9%, в 2011 году 82,7%). При этом маслихатами выдвинуты 12 кандидатов (в 2017 году 7 или 7,9%).

Имашев отметил политическую активность женщин в избирательных кампаниях: "среди выдвинутых кандидатов 19 женщин (в 2017 году было - 13, в 2014 году – 5, в 2011 году – 6)".

Средний возраст кандидатов составляет 51,1 лет (в 2017 году – 51,9, в 2014 – 54,1; в 2011 – 53,3). Самому молодому кандидату 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 69 лет.

По специальностям: 29 – инженеры, 20 – экономисты, 12 – педагоги, 10 – юристы, 10 – работники аграрной сферы, 7 – врачи, 3 – журналисты, 1 – политолог, 1 – другие. Среди выдвинутых кандидатов: 38 работников коммерческих структур, 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений, 18 государственных служащих, 9 представителей общественных организаций, 2 не работающих. Также свои кандидатуры выдвинули 4 действующих сенатора.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената, который продлится до 23 июля, так как в соответствии с законодательством о выборах избирательными комиссиями совместно с государственными органами продолжается работа по проверке достоверности представленных кандидатами документов.

По состоянию на 13 июля избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы зарегистрированы 62 кандидата в депутаты Сената.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!