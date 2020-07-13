Токаев: Нуждающимся выплатят 42,5 тыс. тенге за июль
По словам президента, эти две недели станут ключевыми.
Фото : zakon.kz13 июля 2020, 19:09
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране есть первые признаки стабилизации. И их нужно закрепить, сообщает zakon.kz.
По словам президента, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся.
Ранее президент сообщил, что карантин в Казахстане продлевают до конца июля.
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