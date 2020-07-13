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Сообщение "Коронавирус нашли в воде Капчагая" - фейк

За распространение ложной информации про коронавирус в соцсетях могут оштрафовать и даже лишить свободы.

Фото : pixabay.com13 июля 2020, 19:42

В Сети распространялась информация о том, что в воде Капчагайского водохранилища якобы нашли коронавирус. Власти опровергли данную информацию, передает zakon.kz.

По информации Капчагайского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, санитарно-эпидемиологическая служба города не отбирало пробы воды из Капчагайского водохранилища для ее исследования на наличие возбудителя в ней коронавирусной инфекции.

Для исследования на наличие возбудителя коронавирусной инфекции отбирается биологический материал - смыв с носоглотки, от больных с подозрением на заболевание или от лиц с профилактической целью. Но Капчагайским городским управлением ККБТУ ежегодно с мая по сентябрь проводится исследования воды по эпидемиологическим показаниям Капчагайского водохранилища на холерный вибрион, вирусный гепатит А и на энтеровирусы, - рассказали в ведомстве.

Добавим , что за распространение ложной информации про коронавирус в соцсетях могут оштрафовать и даже лишить свободы.


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