С 14 июля запрещен въезд на территорию национальных парков

Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.

Акимат города Алматы сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса, с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта, сообщает zakon.kz.

Вместе с тем, пешие и велосипедные прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил:

1. Категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры;

2. Запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек;

3. Соблюдать санитарные и нормы социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).

В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений.

Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка.

Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.

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