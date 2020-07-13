С 14 июля запрещен въезд на территорию национальных парков
Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.
Акимат города Алматы сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса, с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта, сообщает zakon.kz.
Вместе с тем, пешие и велосипедные прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил:
1. Категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры;
2. Запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек;
3. Соблюдать санитарные и нормы социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).
В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений.
Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка.
В случае несоблюдения вышеуказанных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка.
Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.
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