Критиков плохих дорог в Мангистауской области хотят засудить

Сельчане сняли видео дорожного покрытия, которое можно сломать одной рукой. Чиновники с критикой не согласились.

Видео о качестве дорог в Мангистауской области выложенное в сеть стало причиной возмущения администрации региона и поводом для судебного разбирательства, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сразу несколько жителей из трех сел области стали снимать на видео дорожное покрытие, которое можно и поднять, и даже просто сломать рукой.

Дополнительным поводом для недовольства людей, стал факт, что власти выделили на него чуть ли не миллиард тенге.

Сами чиновники всех трех сел с критикой не согласились. В Баянды подрядчики объяснили, что дорогу можно поднять рукой, потому что она не основная. Ее проложили на обочине и только для пешеходов. В Шетпе отметили, что асфальт, который попал на видео, еще просто не доделали. А в Акшукуре рассказали, что покрытие испортили грузовые машины. Чиновники провели проверки и выяснили, что асфальт в итоге соответствует всем стандартам. И теперь грозят судом тем, кто распространил портящие имидж видеоролики.

Конечно, удивило, потому что по нашей технологии по автомобильной части все технологии уже соблюдены. В том числе это основание ПГС – 15 сантиметров, и щебень тоже заложен 15 сантиметров, и, соответственно, асфальт тоже проложен уже по проекту 6 сантиметров. Все технологии соблюдены, - говорит заместитель акима Тупкараганского района Жансеит Кайнарбаев.

Теперь чиновники хотят засудить авторов видео.

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