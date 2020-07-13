Девушка утонула во время урагана в Караганде

Тем временем коммунальные службы и аварийные бригады продолжают устранять последствия урагана.

По Караганде прошелся ураган, кадры последствий которого жители выложили в соцсети. Упавшие деревья, сорванные крыши, разбитые автомобили, но не обошлось и без жертв, сообщает zakon.kz.

В материале Первого канала "Евразия" говорится, что ураган со скоростью более 20 метров в секунду начался внезапно. Было спокойно до четырех часов дня. Некоторые карагандинцы жаркий выходной решили провести на природе. Как и девушка 2001 года рождения, которая в разгар шквального ветра плыла на надувном матраце, кстати, в месте, необорудованном для купания.

В результате ветра примерно в 17:00 матрац унесло ветром на расстояние 200 метров и, перевернувшись на этом матраце, девушка утонула. Спасателями в 18.00 тело было извлечено, - рассказывает и.о. начальника департамента по ЧС Мурат Катпанов.

Один мужчина получил ранения шифером. В итоге, резаные раны кистей рук и предплечья. По данным облздрава, состояние у пострадавшего сейчас стабильное.

Как обычный день. Начался ветер, дождь. Я побежал снимать паласы с трубы, потому что я их повесил туда. Как я забрал, зашел в подъезд, произошло вот это вот.

Автор ролика считает, что вчера у него был второй день рождения. Вышел бы на 15 секунд позже, остался бы под завалами.

У меня, где я живу, во дворе, получается, на стоянке три тополя упало, больших, которые там стояли около, наверное, 10 лет. Около 15 лет стояло очень большое дерево. Его тоже снесло. Жалко тех людей, у которых были побиты машины, то есть просто в утилизацию отправлять. Куда им обращаться? - спрашивает житель Караганды Дастан.

По данным ЧС, 12 июля они получили 18 сообщений о срыве кровли зданий, 45 о падении деревьев и 11 о разбитых автомобилях. Но по многочисленным видео кажется, что цифры могут быть больше. Больницы, которые остались без света, перешли на аварийные источники питания. В большинстве районов области электричество уже подключили. Тем временем коммунальные службы и аварийные бригады продолжают устранять последствия урагана.

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