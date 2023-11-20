Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ураган в Карагандинской области: объявлен режим ЧС

Ураган в Карагандинской области: объявлен режим ЧС Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
На Карагандинскую область в прошедшие выходные обрушился ураганный ветер. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Об обстановке в регионе на аппаратном совещании акиму области Ермаганбету Булекпаеву доложил начальник Департамента по ЧС Мурат Катпанов.

"За 18–19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш и стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 кв. метров. На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии. В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах. Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", – сообщил Мурат Катпанов.
устранение последствий урагана

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии. Объявить ЧС и сделать все в рамках закона.

Материал по теме

Крыши 14 зданий сорвало ветром в Карагандинской области
последствия урагана

Фото: пресс0служба акимата Карагандинской области

Ранее аким Ермаганбет Булекпаев отчитался перед жителями Карагандинской области после разрушений из-за шквалистого ветра. 

18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто.

Читайте также

Помощницы по хозяйству украли у пенсионера в Темиртау более 11 млн тенге
Укравших у пенсионера 11 млн тенге "помощниц" задержали в Карагандинской области
Угрожал пистолетом и забрал удостоверение личности: в ВКО задержали вымогателя
Угрожал пистолетом и забрал удостоверение личности: в ВКО задержали вымогателя
Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре
Сорванные крыши и отключение света: каковы последствия непогоды в Павлодаре
Анастасия Стативкина
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления