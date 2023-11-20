Ураган в Карагандинской области: объявлен режим ЧС
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
На Карагандинскую область в прошедшие выходные обрушился ураганный ветер. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.
Об обстановке в регионе на аппаратном совещании акиму области Ермаганбету Булекпаеву доложил начальник Департамента по ЧС Мурат Катпанов.
"За 18–19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш и стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 кв. метров. На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии. В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах. Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", – сообщил Мурат Катпанов.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии. Объявить ЧС и сделать все в рамках закона.
Материал по теме
Крыши 14 зданий сорвало ветром в Карагандинской области
Фото: пресс0служба акимата Карагандинской области
Ранее аким Ермаганбет Булекпаев отчитался перед жителями Карагандинской области после разрушений из-за шквалистого ветра.
18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript