Ураган в Карагандинской области: объявлен режим ЧС

На Карагандинскую область в прошедшие выходные обрушился ураганный ветер. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Об обстановке в регионе на аппаратном совещании акиму области Ермаганбету Булекпаеву доложил начальник Департамента по ЧС Мурат Катпанов.



"За 18–19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш и стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 кв. метров. На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии. В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах. Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", – сообщил Мурат Катпанов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии. Объявить ЧС и сделать все в рамках закона.

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Фото: пресс0служба акимата Карагандинской области

Ранее аким Ермаганбет Булекпаев отчитался перед жителями Карагандинской области после разрушений из-за шквалистого ветра.

18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто.