В избиении Эмбер Херд обвинили Илона Маска

Сотрудница отеля рассказала, что на лице женщины появились следы побоев спустя неделю после отъезда ее супруга из страны.В этот период к артистке несколько раз около 11 вечера приезжал Маск.

Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд при замужестве, заявили, что в избиении, виновником которого актриса называет бывшего мужа, замешан известный предприниматель Илон Маск, сообщает zakon.kz.

Как передает Daily Mail, сотрудница пентхауса рассказала, что на лице женщины появились следы побоев спустя неделю после отъезда ее супруга из страны. А представитель службы безопасности здания Алехандро Ромеро отметил, что в этот период к артистке несколько раз около 11 вечера приезжал Маск.

Начальница охраны дома Тринити Эспарса утверждает, что в течение недели после якобы произошедшей атаки у Херд не было видимых повреждений. А вот 27 мая на лице актрисы заметили порез и красные отметины на глазу.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В 2016 году Херд обвинила Деппа в избиениях и подала на развод. После этого актер также обратился в суд с иском из-за статьи, в которой Херд называет себя жертвой домашнего насилия. Актер считает слова бывшей жены клеветой. Слушания по иску актера Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Херд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.

Представители Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой, в ходе которого она рассказывает, что она сама ударила актера дверью по лицу.

Ранее Илон Маск опроверг слухи о сексе втроем с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Бизнесмен заявил, что с последней его связывают только дружеские отношения. Секса между ними, а также его бывшей возлюбленной Эмбер Херд не было.

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