Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах на работе
Другой женщине миллиардер и вовсе предлагал родить от него ребенка, пишет The Wall Street Journal.
В материале утверждается, что после отказа сотрудница не получила повышения зарплаты и столкнулась с придирками со стороны бизнесмена по поводу ее работы.
Материал The Wall Street Journal основан на переписках, электронных письмах и интервью с более чем 48 людьми, включая друзей и членов семьи пострадавших женщин, а также бывших сотрудников.
Маск не стал отвечать на вопросы журналистов. Ситуацию прокомментировала директор SpaceX Гвинн Шотвелл, отметив, что истории о сексуальных домогательствах искажают реальное положение вещей в SpaceX и не отражают культуру компании.
По ее словам, компания рассматривает все подобные жалобы и принимает меры реагирования.
Ранее Илон Маск отозвал иск против OpenAI.