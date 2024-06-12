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Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах на работе

Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:31 Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский предприниматель Илон Маск состоял в сексуальных отношениях со своими сотрудницами в компании SpaceX. А одну из них он впоследствии нанял в свою исполнительную команду, сообщает Zakon.kz.

Другой женщине миллиардер и вовсе предлагал родить от него ребенка, пишет The Wall Street Journal.

В материале утверждается, что после отказа сотрудница не получила повышения зарплаты и столкнулась с придирками со стороны бизнесмена по поводу ее работы.

Материал The Wall Street Journal основан на переписках, электронных письмах и интервью с более чем 48 людьми, включая друзей и членов семьи пострадавших женщин, а также бывших сотрудников.

Маск не стал отвечать на вопросы журналистов. Ситуацию прокомментировала директор SpaceX Гвинн Шотвелл, отметив, что истории о сексуальных домогательствах искажают реальное положение вещей в SpaceX и не отражают культуру компании.

По ее словам, компания рассматривает все подобные жалобы и принимает меры реагирования.

Ранее Илон Маск отозвал иск против OpenAI.

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