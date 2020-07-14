Туристы из Казахстана попали в черный список Венгрии и Южной Кореи

Кроме казахстанцев в черный список попали граждане Кыргызстана, Пакистана и Бангладеш.

Южная Корея отнесла Казахстан к странам с высоким риском заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Теперь наши граждане при въезде должны иметь справку об отсутствии опасной инфекции. Ее необходимо получить за 48 часов до вылета. Но даже при ее наличии туристам придется провести две недели на карантине.

Кроме казахстанцев в черный список попали граждане Кыргызстана, Пакистана и Бангладеш.

В "красную" зону поместили нашу страну и власти Венгрии. У самих же европейцев ситуация с путешествиями гораздо лучше. Например, Финляндия с сегодняшнего дня сняла ограничения по въезду для большей части европейских стран.

В Австрии и вовсе отменили справки об отсутствии коронавируса для граждан Евросоюза. А вот в Испании из-за новых вспышек вновь ввели масочный режим. Отдельные ограничения продолжают действовать во Франции и Болгарии.

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