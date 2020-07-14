Скончался выдающийся тренер казахстанского бокса

Аманбека Досмаилова называли патриархом кызылординского бокса.

Скончался мастер спорта СССР и известный тренер Аманбек Досмаилов, передает zakon.kz.

Об этом сообщили на официальном сайте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Казахстанская федерация бокса и федерация бокса Кызылординской области выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной патриарха кызылординского бокса, выдающегося тренера, мастера спорта СССР Аманбека Досмаилова, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заслуженные тренеры из этого региона были воспитанниками Досмаилова. Причина смерти не уточняется.

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