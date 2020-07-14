Скончался выдающийся тренер казахстанского бокса
Аманбека Досмаилова называли патриархом кызылординского бокса.
Скончался мастер спорта СССР и известный тренер Аманбек Досмаилов, передает zakon.kz.
Об этом сообщили на официальном сайте Казахстанской федерации бокса (КФБ).
Казахстанская федерация бокса и федерация бокса Кызылординской области выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной патриарха кызылординского бокса, выдающегося тренера, мастера спорта СССР Аманбека Досмаилова, - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заслуженные тренеры из этого региона были воспитанниками Досмаилова. Причина смерти не уточняется.
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Казахстанская федерация бокса и федерация бокса Кызылординской области выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной патриарха кызылординского бокса, выдающегося тренера, мастера спорта СССР Аманбека Досмаилова. Все заслуженные тренеры Кызылординской области - воспитанники Аманбека Рахметовича. Это тяжёлая потеря для нашего спорта. Қазақстан бокс федерациясы мен Қызылорда облысының бокс федерациясы КСРО спорт шебері, қызылордалық бокстың патриархы, көрнекті бапкер Аманбек Досмайыловтың қайтыс болуына байланысты туған-туыстарына көңіл айтады. Қызылорда облысының барлық еңбек сіңірген жаттықтырушылары - Аманбек Рахметұлының шәкірттері. Бұл біздің спорттың ауыр жоғалтуы.
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