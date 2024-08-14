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Тренеры казахстанской мужской сборной по боксу отстранены от работы после провала на Олимпиаде

Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:36 Фото: pixabay
Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Казахстанской федерации бокса, это решение согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав обещают представить позже.

На ХХХIII Олимпийских играх казахстанские боксеры завоевали две медали. Нурбек Оралбай стал серебряным призером в категории до 80 кг, а Назым Кызайбай завоевала бронзовую награду в весе до 50 кг.

Ранее глава казахстанского бокса указал причину провала на ринге Парижа.

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