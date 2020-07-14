Число больных коронавирусом в Казахстане превысило 61 тысячу
За сутки выявлены 1 856 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 856 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них 1011 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 211 / 62
город Алматы - 220 / 86
город Шымкент - 80 / 51
Акмолинская область - 39 / 20
Актюбинская область - 171 / 145
Алматинская область - 79 / 50
Атырауская область - 190 / 158
Восточно-Казахстанская область - 225 / 106
Жамбылская область - 78 / 61
Западно-Казахстанская область - 138 / 78
Карагандинская область - 102 / 41
Костанайская область - 46 / 27
Кызылординская область - 62 / 28
Мангистауская область - 24 / 15
Павлодарская область - 73 / 8
Северо-Казахстанская область - 59 / 27
Туркестанская область - 59 / 48
Всего в стране выявлено 61755 заболевших.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!