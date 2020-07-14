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Число больных коронавирусом в Казахстане превысило 61 тысячу

За сутки выявлены 1 856 заболевших.

Фото : Минздрав РК14 июля 2020, 09:01

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 856 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 1011 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 211 / 62
город Алматы - 220 / 86
город Шымкент - 80 / 51
Акмолинская область - 39 / 20
Актюбинская область - 171 / 145
Алматинская область - 79 / 50
Атырауская область - 190 / 158
Восточно-Казахстанская область - 225 / 106
Жамбылская область - 78 / 61
Западно-Казахстанская область - 138 / 78
Карагандинская область - 102 / 41
Костанайская область - 46 / 27
Кызылординская область - 62 / 28
Мангистауская область - 24 / 15
Павлодарская область - 73 / 8
Северо-Казахстанская область - 59 / 27
Туркестанская область - 59 / 48

Всего в стране выявлено 61755 заболевших.


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