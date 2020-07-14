Число больных коронавирусом в Казахстане превысило 61 тысячу

За сутки выявлены 1 856 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 856 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 1011 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 211 / 62

город Алматы - 220 / 86

город Шымкент - 80 / 51

Акмолинская область - 39 / 20

Актюбинская область - 171 / 145

Алматинская область - 79 / 50

Атырауская область - 190 / 158

Восточно-Казахстанская область - 225 / 106

Жамбылская область - 78 / 61

Западно-Казахстанская область - 138 / 78

Карагандинская область - 102 / 41

Костанайская область - 46 / 27

Кызылординская область - 62 / 28

Мангистауская область - 24 / 15

Павлодарская область - 73 / 8

Северо-Казахстанская область - 59 / 27

Туркестанская область - 59 / 48

Всего в стране выявлено 61755 заболевших.

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