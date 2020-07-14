Глава Нацбанка рассказал, как планирует удержать инфляцию

Нацбанк нацелены развитие финансового рынка для поддержания экономической активности.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев рассказал, как его ведомство планирует поддерживать инфляцию в заданном коридоре, передает zakon.kz.

Нацбанк нацеленной на проведение денежно-кредитной политики, направленной на удержание инфляции в пределах коридора 8-8,5% в 2020 году.

В целях исполнения поручения главы государства по снижению немонетарной инфляции, требуется принятие мер со стороны Правительства и МИО по снижению зависимости от импорта путем насыщения рынков товарами, оптимизации цепочек поставок и недопущения спекуляций. Это позволит повысить эффективность реализации денежно-кредитной политики. Второе – участие в восстановлении экономики на основе ранее принятых антикризисных мер и новых инициатив. Совместно с правительством Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка до конца июля подготовят пакет дополнительных мер поддержки отраслей на случай ухудшения социально-экономической ситуации, - рассказал Ерболат Досаев.

В рамках антикризисных инициатив главы государства Агентство и Национальный Банк обещает продолжить стимулирование кредитования экономики через финансирование госпрограмм и меры пруденциального регулирования.

Нацбанк нацелены развитие финансового рынка для поддержания экономической активности.

В целях привлечения инвесторов будет продолжена работа по построению кривой доходности. Для этого совместно с Министерством финансов будет обеспечен выпуск ГЦБ в 2020 году в секторе от 1 до 3 лет и в 2021-2022 годах в секторе от 1 до 5 лет. Соответствующие изменения внесены в график выпуска ГЦБ с выпуском краткосрочных бумаг в объеме до 1 трлн тенге на регулярной основе до конца 2020 года. Это позволит также продолжить работу по включению ГЦБ Казахстана в международные индексы локальных облигаций, - пояснил глава Нацбанк.

Для дальнейшего развития фондового рынка, как важного источника привлечения инвестиций в экономику, Агентством совместно с Нацбанком и Правительством будет проведен анализ проблем и причин его неразвитости, на основе которого будут подготовлены комплексные предложения по дальнейшему развитию фондового рынка, в том числе его интеграции с международными рынками капитала с использованием потенциала и инфраструктуры МФЦА.

Для вовлечения неработающих активов в экономический оборот будет проведена работа по реализации имущества ФПК, что позволит создать эффективный рынок неработающих активов. В целях снижения системных рисков Агентством совместно с Национальным Банком будут подготовлены предложения для проведения оценки качества активов (AQR) банковской системы на периодической основе, - заключил Досаев.

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