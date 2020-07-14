Потребителям Павлодарской области вернут деньги за отопление

Начисление будет отражено в едином платежном документе при последующем расчете за отопление на 2019-2020 годы с потребителями, не имеющих приборов учета, с указанием слова "перерасчет" в зависимости от жилой площади потребителя.

За прошедший отопительный период потребителям Павлодарской области будет возвращено более 28 млн тенге, передает zakon.kz.

Законом РК "О естественных монополиях" предусмотрена обязанность субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области совместно с субъектами естественных монополий, оказывающими услуги теплоснабжения, по итогам отопительного сезона 2019/20 провел перерасчет стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов учета тепла.

В результате проведенной работы сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2019-2020 годов по Павлодарской области составила 28 629 400 тенге, в том числе по ТОО "Павлодарэнергосбыт" по городу Павлодару 10 125 860 тенге без НДС.

Перерасчет производится в соответствии с Правилами Перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха, включенными в главу 10 Правил формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2020 года № 90.

В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха. Сумма возврата денег также зависит от топливной составляющей тарифа, то есть стоимости угля в 1 Гкал тепловой энергии.

В ведомстве пояснили, по каким принципам производится перерасчет.

Расчетные параметры среднемесячной температуры за отопительный сезон по Павлодару составляют -6оС, то фактическая температура наружного воздуха по данным Центра гидрометеорологии составила -4,03оС, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м площади квартиры за отопительный сезон составил 0,1723 Гкал при нормативном 0,18 Гкал, нормативная продолжительность отопительного периода в Павлодаре составляет 220 суток, по факту 198 дней. Возврат стоимости за 1 кв. м отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2018-2019 гг. с учетом НДС составит 5,9161тг/м2. Например, перерасчет (возврат средств) по отоплению с учетом фактической температуры наружного воздуха по 2-х комнатной квартире площадью 50 кв. м составит 295,8 тенге (50 кв.м*5,9161), - рассказали в Департаменте.

Данное начисление будет отражено в едином платежном документе при последующем расчете за отопление на 2019-2020 годы с потребителями, не имеющих приборов учета, с указанием слова "перерасчет" в зависимости от жилой площади потребителя.

Аналогичным образом посчитаны суммы возврата потребителям другими субъектами, оказывающими услуги теплоснабжения.

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