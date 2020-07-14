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Какие меры примут для повышения грамотности казахстанских школьников

По мнению экспертов ОЭСР и Всемирного банка, пандемия COVID-19 привела к существенным потерям в обучении и подтолкнула многих обучающихся к снижению функциональной грамотности.

Фото : saikt-online.ru14 июля 2020, 10:19

Нами готовятся меры по восстановлению потерь в обучении из-за пандемии, заявил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

По мнению экспертов ОЭСР и Всемирного банка, пандемия COVID-19 привела к существенным потерям в обучении и подтолкнула многих обучающихся к снижению функциональной грамотности. Влияние пандемии на образование будет иметь долгосрочное влияние, поэтому нами параллельно готовятся меры по восстановлению потерь в обучении, — заявил Аймагамбетов.

По его словам, проведены по итогам четвертой четверти обсуждения с экспертами, родителями, предложениями общественности, а также изучен зарубежный опыт.

Исходя из этого, было предложено учебный год начать в дистанционном формате в 1-11 классах страны за исключением сельских малокомплектных школ.

Учебный год 1 сентября начать в дистанционном формате в 1-11 классах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ. По заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии условий предоставить возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер. Это связано с возрастными особенностями учащихся младших классов. При этом будут обеспечены максимальные требования санитарной безопасности, дети будут учиться только в одном кабинете. Перемена - а разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки, — отметил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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