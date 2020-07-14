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Специальный тарифный план для учителей и учеников разрабатывают в Казахстане

Для них будут предусмотрены безлимитные звонки и доступ на образовательные ресурсы министерства образования и науки.

Фото : keepasking.com14 июля 2020, 10:21

Специальный тарифный план для связи учителей с учениками разрабатывают в Казахстане. Об этом сообщили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

С операторами сотовой связи проработан вопрос выпуска специального тарифного плана для учителей и учеников. Данный тарифный план предусматривает безлимитные звонки между учителем и учеником, а также доступ на образовательные ресурсы министерства образования и науки, - сообщил Аскар Жумагалиев на заседании правительства.

По его словам, на сегодняшний день доступ к Интернету имеют 4 649 населенных пунктов страны. В течение текущего года планируется завершить проекты по строительству ВОЛС в СНП и развитию широкополосного доступа в Интернет по мобильным и радиотехнологиям в населенных пунктах с численностью населения больше 250 человек.

По итогам реализации вышеуказанных проектов, охват населения Казахстана доступом к Интернет составит 99,3%. Результаты данной работы позволят перейти на дистанционное обучение, а также обеспечить возможность оказания электронных госуслуг в отдаленных населенных пунктах страны, - добавил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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