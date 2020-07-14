Знаменитый уролог и альпинист скончался от COVID-19

В лице Адильжана Хамзина страна потеряла выдающегося врача, профессора и педагога.

В возрасте 60 лет ушел из жизни казахстанский врач, доктор медицинских наук, профессор, ученый Адильжан Хамзин. Корреспондент zakon.kz вспомнил интересные факты о нем.

11 июля 2020 года в возрасте 60 лет ушел из жизни Адильжан Акжигитович Хамзин - хирург высокого уровня. Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, он продолжал оставаться на своем посту, оперируя больных и возвращая их к жизни. К сожалению, самого врача не смогли спасти - за несколько дней до кончины у врача молниеносно развилась пневмония.

Выражая соболезнования семье и родным Адильжана Акжигитовича, мы бы хотели рассказать о жизни Адильжана Хамзина, полной открытий и подвигов.

Адильжана Акжигитовича по праву называют одним из лучших урологов Казахстана. Свой трудовой путь он начал в далеком 1982 году в Центральной клинической больнице Алматы, позже занимал должность старшего научного сотрудника Научного центра хирургии имени Сызганова. После защиты кандидатской Адильжан Хамзин занимал руководящие должности в различных медицинских организациях, но никогда не занимался только кабинетной работой, а продолжал оперировать, лечить и учить молодых специалистов. Выдающиеся заслуги казахстанского врача отмечали и за рубежом. В 2007 году он был принят членом Профессиональной Ассоциации андрологов России, а в 2008 году вновь подтвердил высшую категорию врача-уролога и был аттестован на высшую категорию врача-андролога.

Адильжан Акжигитович проводил урологические и андрологические операции на базе ГКП на ПХВ "Городская Клиническая Больница №4" Алматы, внедрил новые методики и оперативные техники. Так, была успешна внедрена операция "Лазерная абляция лейкоплакии мочевого пузыря", в результате чего была оказана помощь более 150 женщинам с хроническим рецидивирующим циститом, осложненным лейкоплакией мочевого пузыря. Богатый клинический опыт Адильжана Акжигитовича позволил ему успешно вести педагогическую деятельность, воспитывая квалифицированных специалистов, как теоретически, так и практически, - рассказал профессор кафедры хирургических болезней №1 КазНМУ имени Асфендиярова Амангельды Ибадильдин.

Педагогическую деятельность Адильжан Акжигитович продолжил в 2010 году, когда стал исполнять обязанности доцента кафедры урологии КазНМУ, с 2016 года был заведующим курсом андрологии кафедры непрерывного и послевузовского образования, в 2018 году возглавил курс урологии кафедры общей хирургии Казахстанско-Российского Медицинского Университета и за неполный академический год воспитал молодых ученых, которые заняли призовые места на международных конференциях, научные работы которых были опубликованы в зарубежных изданиях, успешно внедрен проект по отработке хирургических навыков резидентов-урологов. Общий научно-педагогический стаж – более 12 лет.

Имел более 100 научных публикаций, из которых 2 статьи в журналах с импакт-фактором, вошедшие в Национальную Библиотеку США (pubmed), 7 изобретений, является автором ряда научных книг, которые широко востребованы среди казахстанских и иностранных студентов. За заслуги перед отечественной медициной был удостоен следующих наград: медаль "Шапағат", знаками "Қазақстан Республикасы деңсаулық сақтау ісінің үздігі", "Алтын Дәрігер".

Помимо богатой научно-практической деятельности, Адильжан Акжигитович увлекался конным спортом, горными лыжами и был альпинистом. Он совершил восхождение на базовый лагерь "Эверест" и гору вокруг Кайласа.

В лице Адильжана Хамзина страна потеряла выдающегося врача, профессора и педагога. Это был добрейшей души человек, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Адильжан Акжигитович воспитал множество специалистов, стоящих на страже здоровья казахстанцев, за что ему огромная благодарность и вечная память, которая сохранится в наших сердцах коллег и спасенных пациентов", отметил профессор кафедры хирургических болезней №1 КазНМУ Амангельды Ибадильдин.

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