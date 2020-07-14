В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом

В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.

Акимы городов и районов Карагандинской области продолжают работать в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Теперь, помимо ведения собственных аккаунтов, первые руководители будут проводить в Instagram и Facebook прямые эфиры "Час акима".

Поручение повысить эффективность работы по получению обратной связи дал аким области Женис Касымбек.

Пандемия внесла свои коррективы в работу акиматов, так как не проводятся личные приёмы, нельзя организовывать сходы и встречи с населением. Однако у граждан есть вопросы, проблемы, обращения, и нам надо дать простой и действенный механизм для них. Жители области должны иметь возможность прямого взаимодействия с акимами всех уровней в нашей области. Надеюсь, "Час акима" станет эффективной площадкой для решения реальных проблем сельчан и городских жителей, - сказал на аппаратном совещании глава региона.

Такие эфиры будут проводить дважды в неделю: по вторникам с 09.00 до 10.00 и по пятницам с 15.00 до 16.00. Аким Нуринского района станет устраивать интернет-встречи с населением по вторникам и пятницам с 11.00 до 12.00. Улытауского района - в те же дни с 12.00 до 13.00.

В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.

Аккаунты, на которых будут проводиться прямые эфиры с акимами:

г. Караганда

@akimat_qaragandy

г. Балхаш

@Balqash_qalasy_akimdigi

г. Жезказган

@akimatzhez

г. Каражал

@karazhal_akimat

г. Приозёрск

https://www.facebook.com/akimat.priozersk

https://vk.com/id529978848

https://instagram.com/akimat_priozersk?igshid=1qmrql9fu54r4

г. Сатпаев

@akimat.satpaev

г. Сарань

@temirkhanovyerzhan

г. Темиртау

@ashimov_galym

г. Шахтинск

@presssluzhbagshakhtinska

Абайский район

@assanov.bk

Актогайский район

@aktogaiaudanyakimdigi

Бухар-Жырауский район

@shagurashid

Жанааркинский район

@jurzhanbekkozhin

Каркаралинский район

@eldardyussetayev

Нуринский район

@nura_akimat

Осакаровский район

https://www.facebook.com/akimatosago

Улытауский район

@ulytau.akimat

Шетский район

@shetaudany

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