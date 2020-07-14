В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом
В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.
Акимы городов и районов Карагандинской области продолжают работать в социальных сетях, сообщает zakon.kz.
Теперь, помимо ведения собственных аккаунтов, первые руководители будут проводить в Instagram и Facebook прямые эфиры "Час акима".
Поручение повысить эффективность работы по получению обратной связи дал аким области Женис Касымбек.
Пандемия внесла свои коррективы в работу акиматов, так как не проводятся личные приёмы, нельзя организовывать сходы и встречи с населением. Однако у граждан есть вопросы, проблемы, обращения, и нам надо дать простой и действенный механизм для них. Жители области должны иметь возможность прямого взаимодействия с акимами всех уровней в нашей области. Надеюсь, "Час акима" станет эффективной площадкой для решения реальных проблем сельчан и городских жителей, - сказал на аппаратном совещании глава региона.
Такие эфиры будут проводить дважды в неделю: по вторникам с 09.00 до 10.00 и по пятницам с 15.00 до 16.00. Аким Нуринского района станет устраивать интернет-встречи с населением по вторникам и пятницам с 11.00 до 12.00. Улытауского района - в те же дни с 12.00 до 13.00.
В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.
Аккаунты, на которых будут проводиться прямые эфиры с акимами:
г. Караганда
@akimat_qaragandy
г. Балхаш
@Balqash_qalasy_akimdigi
г. Жезказган
@akimatzhez
г. Каражал
@karazhal_akimat
г. Приозёрск
https://www.facebook.com/akimat.priozersk
https://vk.com/id529978848
https://instagram.com/akimat_priozersk?igshid=1qmrql9fu54r4
г. Сатпаев
@akimat.satpaev
г. Сарань
@temirkhanovyerzhan
г. Темиртау
@ashimov_galym
г. Шахтинск
@presssluzhbagshakhtinska
Абайский район
@assanov.bk
Актогайский район
@aktogaiaudanyakimdigi
Бухар-Жырауский район
@shagurashid
Жанааркинский район
@jurzhanbekkozhin
Каркаралинский район
@eldardyussetayev
Нуринский район
@nura_akimat
Осакаровский район
https://www.facebook.com/akimatosago
Улытауский район
@ulytau.akimat
Шетский район
@shetaudany
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